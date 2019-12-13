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  • Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...

'da 'nin 'u ama... 'nın Gaffur'u 'ın gerçek hayattaki eşi meğer...

'de perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi yine muhteşem bir bölümle izleyiciden tam not aldı. ile dün akşam seyircisine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Bir Zamanlar 'nın 48. bölümüne, 'nin evlenme teklifini kabul eden damga vurdu. Çukurova'da ve karakterleri ile çok sevilen Selin Yeninci ve son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen '' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler şaşırıyor. adında bir öğretmenle evli olan oyuncu Bülent Polat'ın Doğa adında bir de kızları var. İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 07:56
Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...

'de perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi yine muhteşem bir bölümle izleyiciden tam not aldı. ile dün akşam seyircisine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Bir Zamanlar 'nın 48. bölümüne, 'nin evlenme teklifini kabul eden damga vurdu. Çukurova'da ve karakterleri ile çok sevilen Selin Yeninci ve son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen '' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler şaşırıyor. adında bir öğretmenle evli olan oyuncu Bülent Polat'ın Doğa adında bir de kızları var. İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...
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Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...

HAYFA SAFİ TULUN

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...
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