Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin Gaffur'u ama... Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi meğer...

Atv'de perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi Bir Zamanlar Çukurova yine muhteşem bir bölümle izleyiciden tam not aldı. Bir Zamanlar Çukurova 48. bölümü ile dün akşam seyircisine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 48. bölümüne, Fekeli'nin evlenme teklifini kabul eden Hünkar Yaman damga vurdu. Çukurova'da Saniye ve Gaffur karakterleri ile çok sevilen Selin Yeninci ve Bülent Polat son dönemin en çok merak edilen ünlü isimlerinden oldu. 40 yaşındaki Bülent Polat 2004-2009 yıllarında atv'de ekrana gelen 'Avrupa Yakası' dizisinde oynadığı 'Şesu' karakteriyle ünlenmişti. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Kahya Gaffur'u canlandıran Bülent Polat verdiği bir röportajda 'Avrupa Yakası'ndan sonra kariyerinin ikinci zirvesini yaşadığını söylemişti. Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'nin fetbaz eşi Gaffur'a hayat veren Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler şaşırıyor. Duygu Polat adında bir öğretmenle evli olan oyuncu Bülent Polat'ın Doğa adında bir de kızları var. İşte ünlü oyuncu Bülent Polat'ın eşi Duygu Polat ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...