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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!

'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!

'nin sevilen dizisi 'nın 2'nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan başarılı oyuncu izleyicinin merak konusu oldu. Atv'deki ikinci yılına da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hikayeye nasıl dahil olacağı ise 38. bölümde belli oluyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 3 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan 38. bölümünde izleyeceğimiz Behice Hekimoğlu karakteri diziye nasıl girecek? Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor! Esra Dermancıoğlu özel hayatı ile de mercek altında. Atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Kırgın Çiçekler'de oynadığı 'Zehra' karakteriyle başarılı bir oyunculuk perfomansı sergileyen Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 08:38
Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!

'nin sevilen dizisi 'nın 2'nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan başarılı oyuncu izleyicinin merak konusu oldu. ATV'deki ikinci yılına da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hikayeye nasıl dahil olacağı ise 38. bölümde belli oluyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 3 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan 38. bölümünde izleyeceğimiz Behice Hekimoğlu karakteri diziye nasıl girecek? Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor! Esra Dermancıoğlu özel hayatı ile de mercek altında. Atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Kırgın Çiçekler'de oynadığı 'Zehra' karakteriyle başarılı bir oyunculuk perfomansı sergileyen Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!
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