Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile benzerliği hayranlarını şoke etti!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 2'nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu izleyicinin merak konusu oldu. Atv'deki ikinci yılına da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hikayeye nasıl dahil olacağı ise 38. bölümde belli oluyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 3 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan 38. bölümünde izleyeceğimiz Behice Hekimoğlu karakteri diziye nasıl girecek? Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu özel hayatı ile de mercek altında. Atv'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan Kırgın Çiçekler'de oynadığı 'Zehra' karakteriyle başarılı bir oyunculuk perfomansı sergileyen Esra Dermancıoğlu'nu sosyal medyadan takip eden hayranları kızı Refia Dermancıoğlu annesine olan benzerliğiyle şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören hayranları gözlerine inanamadı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...