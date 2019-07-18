Bir Zamanlar Çukurova'nın fettan Seher'i Ebru Ünlü öyle bir hareket yaptı ki.. Ebru Ünlü bu sefer bildiğiniz gibi değil!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü bu sefer bildiğiniz gibi değil! Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova başarılı oyuncularıyla ve dikkat çeken senaryosu ile büyük bir hayran kitlesine sahip. Bir Zamanlar Çukurova'nın başarısında katkısı olan oyuncuların hayatları merak edilen konular arasında. Bir Zamanlar Çukurova'nın dikkat çeken ve merak edilen oyuncularından biri de Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü. Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü doğal güzelliği ve samimi oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ebru Ünlü'nün oynadığı Seher karakterinin Murat Ünalmış'ın hayat verdiği Demir karakteriyle olan sahnesi günlerce konuşulmuştu. Ebru Ünlü'nün oynadığı fettan Seher karakterindeki başarısı izleyiciden tam not aldı. 29 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Ünlü günlük yaşantısında ise oldukça farklı. Ebru Ünlü'nün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor. Güzel oyuncu ev halini paylaştığı bir fotoğrafında düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Ebru Ünlü'nün ev haline hayranlarından övgü dolu yorumlar geldi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü'nün ev hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlülerin ev halleri…