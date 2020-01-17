Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bildiğiniz gibi değil! Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan Selin Genç hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm ile sevenleriyle buluştu. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 50 haftayı rekorlar ile geride bıraktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 51. bölümü ile yine nefesler tutuldu. Başarılı oyuncu kadrosu ile zirveye adını yazdıran yapımlardan olan Bir Zamanlar Çukurova'da aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı coğrafyadaki birbirine bağlı hayatlar mükemmel bir şekilde işleniyor. Deneyimli oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızı parlayan isimlerden biri de Gülten karakteri ile izlediğimiz Selin Genç. Selin Genç son dönemin merak edilen yeteneklerinden. Çukurova'nın Gülten'i olara izlediğimiz güzel oyuncu Selin Genç oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de seyircinin dikkatini çekmeyi başaran isimlerden. Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı karakterlerinden olan Gaffur'un kız kardeşi iyi niyetli, saf ve temiz bir Anadolu kızı olan Gülten'i oynayan Selin Genç dizinin ilk bölümlerinde Yılmaz'a karşı olan aşkıyla beğeni toplamıştı. Gerçek hayatta dizideki karakterden çok farklı görünen Selin Genç paylaşımlarıyla hayranlarını şaşıtıyor. Sosyal medyada da takip edilen ünlü isimlerden olan Selin Genç'in resimlerine beğeni yağıyor. Doğal güzelliğiyle seyirciyi büyüleyen başarılı oyuncu Selin Genç hakkında merak edilenlerin başında oyuncunun yaşı geliyor. Peki Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...