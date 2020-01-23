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  • Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...

'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...

ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. 'nin reyting rekortmeni dizisi 52. bölüm ile yine nefes kesecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü heyecanlı anlara sahne olmuştu. Yamanlar Konağı'ndaki bebek sevinci, evlat acısına mı dönüşecek? Leyla Bebek'e hoşgeldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth etti. arasında dikkat çeken isimlerden olan Yamanlar Konağı'nın kadınlarından Saniye karakteri ile , Gülten karakteri ile ve Fadik karakteri ile başarılı oyunculuklarının yanı sıra güzellikleriyle de kısa sürede yıldız isimlerden oldular. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncularının gerçekteki halleri ile çok merak edilen yaşları ve sizin için derledğimiz ...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 13:52
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...

ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. 'nin reyting rekortmeni dizisi 52. bölüm ile yine nefes kesecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü heyecanlı anlara sahne olmuştu. Yamanlar Konağı'ndaki bebek sevinci, evlat acısına mı dönüşecek? Leyla Bebek'e hoşgeldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth etti. arasında dikkat çeken isimlerden olan Yamanlar Konağı'nın kadınlarından Saniye karakteri ile , Gülten karakteri ile ve Fadik karakteri ile başarılı oyunculuklarının yanı sıra güzellikleriyle de kısa sürede yıldız isimlerden oldular. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncularının gerçekteki halleri ile çok merak edilen yaşları ve sizin için derledğimiz ...

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...
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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...

BENGÜ

2 Nisan 1979

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...
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