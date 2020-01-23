Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncuları gerçekte oldukça farklılar... Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızları parladı...

Bir Zamanlar Çukurova 52. bölüm ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 52. bölüm ile yine nefes kesecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü heyecanlı anlara sahne olmuştu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 52. bölümü Yamanlar Konağı'ndaki bebek sevinci, evlat acısına mı dönüşecek? Leyla Bebek'e hoşgeldin diyenlerle adeta dolup taşan konak, aynı anda yangın ve Adnan sesleriyle doldu! Bahçenin arka tarafında ahırlarda yangın olduğu haberi ile Adnan'ın ortada olmadığı ve ahırlara girdiği haberi aynı anda duyuldu! Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır. Elden ele taşınan kovalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir yandan da itfaiye beklenmektedir. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü feth etti. Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden olan Yamanlar Konağı'nın kadınlarından Saniye karakteri ile Selin Yeninci, Gülten karakteri ile Selin Genç ve Fadik karakteri ile Polen Emre başarılı oyunculuklarının yanı sıra güzellikleriyle de kısa sürede yıldız isimlerden oldular. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncularının gerçekteki halleri ile çok merak edilen yaşları ve sizin için derledğimiz ünlü isimlerin yaşları...