Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterine hayat veren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğu deneyiminde izleyiciden tam not almayı başardı. Genç oyuncu Polen Emre Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla sosyal medyada da ilgi gören isimlerden oldu. Polen Emre önceki gün voleybolcu sevgilisi Mert Tetik'in sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu. Mersin'de kumsalda romantik bir ortam yaratan Polen Emre'nin sevgilisi, bir anda yüzüğü çıkartıp Polen Emre'ye evlilik teklifi yaptı. Çok mutlu olan Polen Emre, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi. En mutlu anının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'ye beğeni yağdı...