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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

'nın güzel oyuncusu ! Polen Emre 'Evet' dedi...

dizisinde karakterine hayat veren , ilk dizi oyunculuğu deneyiminde izleyiciden tam not almayı başardı. Genç oyuncu Polen Emre Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla sosyal medyada da ilgi gören isimlerden oldu. Polen Emre önceki gün voleybolcu sevgilisi Mert Tetik'in sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu. Mersin'de kumsalda romantik bir ortam yaratan Polen Emre'nin sevgilisi, bir anda yüzüğü çıkartıp Polen Emre'ye yaptı. Çok mutlu olan Polen Emre, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi. En mutlu anının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Polen Emre'ye beğeni yağdı...

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI
Giriş Tarihi: 06.07.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 10:42
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

dizisinde karakterine hayat veren , ilk dizi oyunculuğu deneyiminde izleyiciden tam not almayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

Genç oyuncu 'daki performansıyla sosyal medyada da ilgi gören isimlerden oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

önceki gün voleybolcu sevgilisi Mert Tetik'in sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

Mersin'de kumsalda romantik bir ortam yaratan 'nin sevgilisi, bir anda yüzüğü çıkartıp Polen Emre'ye yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

Çok mutlu olan , sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

En mutlu anının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan 'ye beğeni yağdı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre evleniyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre 'Evet' dedi...

İşte ve sevgilisinin mutlu günü...

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