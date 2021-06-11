Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci havuz başından paylaştı... Selin Yeninci güzelliğini konuşturdu!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova; ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıktı ve iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikâyesini anlatmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm ile yine fırtına gibi esti. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadın oyuncuları aynı zamanda güzellikleriyle ilgi odağı oldular. Bu isimlerden biri de Selin Yeninci. Çukurova'nın güzel kahyası Saniye karakteri ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Selin Yeninci sosyal medyada da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Selin Yeninci'nin özel hayatına dair paylaşımları ve cesur pozları beğeni topladı. Son olarak havuz başından paylaşımda bulunan Selin Yeninci'nin siyah bikinili pozlarına beğeni yağdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin birbirinden farklı halleri...