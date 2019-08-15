Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

'nın 'si 'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

'nin rekortmen dizisi sevilen oyuncu kadrosu ile yeni sezonda yine bomba gibi geliyor. Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından hayat verdiği karakteri ile büyük beğeni topluyor. olarak gönülleri fetheden Selin Yeninci'yi daha önce de Avlu dizisinden tanıyoruz. Güzel oyuncu Selin Yeninci'nin hızla büyüyen hayran kitlesi onu sosyal medyada da yalnız bırakmıyor. 31 yaşında olan Selin Yeninci'yi, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki 'un eşi Saniye olarak tanıyanlar onun gerçek halini görünce oldukça şaşırıyor. Selin Yeninci sık sık sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Güzelliği ve kendine has tarzı ile dikkat çeken Selin Yeninci tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Selin Yeninci'nin paylaşımları arasında öyle bir fotoğrafı var ki takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Bahsettiğimiz bu fotoğraf Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı. Oldukça sevimli bulunan Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hesabındaki en favori paylaşımlarından biri. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si ve sizin için derlediğimiz diğer

Giriş Tarihi: 15.08.2019 07:07 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 07:18
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

'nin rekortmen dizisi sevilen oyuncu kadrosu ile yeni sezonda yine bomba gibi geliyor. Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından hayat verdiği karakteri ile büyük beğeni topluyor. olarak gönülleri fetheden Selin Yeninci'yi daha önce de Avlu dizisinden tanıyoruz. Güzel oyuncu Selin Yeninci'nin hızla büyüyen hayran kitlesi onu sosyal medyada da yalnız bırakmıyor. 31 yaşında olan Selin Yeninci'yi, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki 'un eşi Saniye olarak tanıyanlar onun gerçek halini görünce oldukça şaşırıyor. Selin Yeninci sık sık sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Güzelliği ve kendine has tarzı ile dikkat çeken Selin Yeninci tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Selin Yeninci'nin paylaşımları arasında öyle bir fotoğrafı var ki takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Bahsettiğimiz bu fotoğraf Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı. Oldukça sevimli bulunan Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı hesabındaki en favori paylaşımlarından biri. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si ve sizin için derlediğimiz diğer

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

FAHRİYE EVCEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

FAHRİYE EVCEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

KIVANÇ TATLITUĞ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

KIVANÇ TATLITUĞ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

ANGELINA JOLIE

BİZE ULAŞIN