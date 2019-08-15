Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sevilen oyuncu kadrosu ile yeni sezonda yine bomba gibi geliyor. Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncularından Selin Yeninci hayat verdiği Saniye karakteri ile büyük beğeni topluyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si olarak gönülleri fetheden Selin Yeninci'yi daha önce de Avlu dizisinden tanıyoruz. Güzel oyuncu Selin Yeninci'nin hızla büyüyen hayran kitlesi onu sosyal medyada da yalnız bırakmıyor. 31 yaşında olan Selin Yeninci'yi, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gaffur'un eşi Saniye olarak tanıyanlar onun gerçek halini görünce oldukça şaşırıyor. Selin Yeninci sık sık sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Güzelliği ve kendine has tarzı ile dikkat çeken Selin Yeninci tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Selin Yeninci'nin paylaşımları arasında öyle bir fotoğrafı var ki takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Bahsettiğimiz bu fotoğraf Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı. Oldukça sevimli bulunan Selin Yeninci'nin çocukluk fotoğrafı sosyal medya hesabındaki en favori paylaşımlarından biri. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri…