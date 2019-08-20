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  • Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

Bir Zamanlar Çukurova’nın ’i tatil pozuyla nefes kesti! ’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da karakterini canlandıran verdiği tatil pozuyla herkesi büyüledi. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyiciden tam not almayı başarıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü aktif kullanan isimlerden biri. Her paylaşımı olay olan Ebru Ünlü 'nün bu kez de tatilden paylaştığı fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ebru Ünlü' nün paylaşımını gören hayranları güzel oyuncunun bu halinin çok farklı olduğunu söylediler. Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü'nün yaptığı bu paylaşım adeta bütün takipçilerini büyüledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü'nün takipçilerinin nefesini kesti. Dizide hizmetçi Seher karakterini oynayan Ebru Ünlü'nün fotoğraflarını görenler hayret etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü'nün tatil de paylaştığı o fotoğrafı…

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 10:46
Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 'i Ebru Ünlü paylaştığı tatil pozuyla hayranları mest etti. Ebru Ünlü'nün tatil pozunu gören takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Dizideki halinden çok farklı olan güzel oyuncu hayranlarından tam not almayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

HADİSE

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

HADİSE

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

ŞEYMA SUBAŞI

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

ŞEYMA SUBAŞI

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

SEREN SERENGİL

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

SEREN SERENGİL

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