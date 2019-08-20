Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i tatil pozuyla nefes kesti! Ebru Ünlü’nün bu hali bildiğiniz gibi değil!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Seher karakterini canlandıran Ebru Ünlü verdiği tatil pozuyla herkesi büyüledi. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyiciden tam not almayı başarıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Her paylaşımı olay olan Ebru Ünlü 'nün bu kez de tatilden paylaştığı fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ebru Ünlü' nün paylaşımını gören hayranları güzel oyuncunun bu halinin çok farklı olduğunu söylediler. Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü'nün yaptığı bu paylaşım adeta bütün takipçilerini büyüledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü'nün tatil pozu takipçilerinin nefesini kesti. Dizide hizmetçi Seher karakterini oynayan Ebru Ünlü'nün fotoğraflarını görenler hayret etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Seher'i Ebru Ünlü'nün tatil de paylaştığı o fotoğrafı…