Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın oğlunu görenler şaşırıyor! Nazan Kesal ile Ercan Kesal'ın evli olduklarını öğrenenler ikinci bir şoku yaşıyor!

Usta oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinde hayat verdiği İdris Baba karakteri ile adından oldukça söz ettirmişti. Peki Ercan Kesal'ın şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine hayat veren Nazan Kesal ile evli olduğunu bilyor muydunuz?