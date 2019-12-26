Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten olay poz! Hilal Altınbilek'in sadece sırtı görünüyor ama...

Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümü ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümü ile izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. 50 haftadır; aşkın sınırsız, kavganın ölümüne yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova'da kaderi değişenler ve kaderi değiştirenler Perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olarak ekrandalar! Bir Zamanlar Çukurova'nın 50. bölümünde;

MÜJGAN ARTIK ZÜLEYHA'NIN BÜYÜK SIRRINI BİLİYOR!

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır!