Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı ile ilgili şoke eden gerçek...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ünlü oyuncunun yaşı... Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek, genç yaşına rağmen yeteneği ve güzelliğiyle milyonlarca insanın beğenisini kazanmayı başardı. İşte izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yetenekli oyuncusu Hilal Altınbilek'in yaşı...