Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliğiyle büyüledi!

Bir Zamanlar Çukurova'dan geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği ayrılan Esra Dermancıoğlu hayat verdiği Behice karakteri ile seyircinin beğenisini toplamıştı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden. Sosyal medyada oldukça aktif olan Esra Dermancıoğlu son olarak kendisinden 15 yaş küçük oyuncu sevgilisi Murat Balcı ile aşk pozu paylaşmış ve oldukça konuşulmuştu. Özel hayatıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun Instagram'ında kızı Refia'yı görenler anne kızın benzerliklerini dile getirmeden edemiyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Refia'nın annesi Esra Dermancıoğlu ile pozlarına beğeni yağıyor. İşte Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu...