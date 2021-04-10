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Haberler Galeri Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 08:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:06

kızı Refia ile şaşırttı! Refia güzelliğiyle büyüledi!

'dan geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği ayrılan hayat verdiği karakteri ile seyircinin beğenisini toplamıştı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden. Sosyal medyada oldukça aktif olan Esra Dermancıoğlu son olarak kendisinden 15 yaş küçük oyuncu sevgilisi ile aşk pozu paylaşmış ve oldukça konuşulmuştu. Özel hayatıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun Instagram'ında kızı Refia'yı görenler anne kızın benzerliklerini dile getirmeden edemiyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Refia'nın annesi Esra Dermancıoğlu ile pozlarına beğeni yağıyor. İşte ...

Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliğiyle büyüledi!

'dan geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği ayrılan hayat verdiği karakteri ile seyircinin beğenisini toplamıştı.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliğiyle büyüledi!

Oyunculuğu ile dikkat çeken sosyal medyanın en çok merak ettiği ünlülerden.

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Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliğiyle büyüledi!

Sosyal medyada oldukça aktif olan son olarak kendisinden 15 yaş küçük oyuncu sevgilisi ile aşk pozu paylaşmış ve oldukça konuşulmuştu.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliğiyle büyüledi!

Özel hayatıyla dikkat çeken 'nun Instagram'ında kızı Refia'yı görenler anne kızın benzerliklerini dile getirmeden edemiyor.

Esra Dermancıoğlu kızı Refia ile şaşırttı! Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia güzelliğiyle büyüledi!

Güzelliğiyle dikkat çeken Refia'nın annesi ile pozlarına beğeni yağıyor.

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