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Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 21.09.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 18:45
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Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor
Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan , hem dünyanın en küçük mankeni hem de olarak biliniyor.

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Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor
Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Eski bir futbolcu babası Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'nın ikinci kızları olarak 27 Aralık 2005 yılında dünyaya geldi.

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Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor
Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Annenin mankenlik yaptığı ajansa küçük kızı da getirmesi ile Pimenova'nın modellik öyküsü başladı.

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Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor
Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Küçük kızın olağanüstü yeteneğini fark eden ajans, kendisiyle sözleşme imzalamış.

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Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor
Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Dünyanın en ünlü çocuk modelleri aras��na giren Pimenova pek çok markanın çocuk bölümü için mankenlik yaştı.

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Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor
Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Pimenova'nın Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor
Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Şu ana kadar Dolce & Gabbana, Armani, Benetton, Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü markaların kampanyalarının yanı sıra birçok derginin kapağında da yer aldı.

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