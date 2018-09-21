Bir zamanlar dünyanın en güzel çocuğuydu! Şimdiki hali şaşırtıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Kristina Pimenova, hem dünyanın en küçük mankeni hem de dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor. Eski bir futbolcu babası Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'nın ikinci kızları olarak 27 Aralık 2005 yılında dünyaya geldi. Annenin mankenlik yaptığı ajansa küçük kızı da getirmesi ile Pimenova'nın modellik öyküsü başladı. Küçük kızın olağanüstü yeteneğini fark eden ajans, kendisiyle sözleşme imzalamış. Dünyanın en ünlü çocuk modelleri arasına giren Pimenova pek çok markanın çocuk bölümü için mankenlik yaştı. Pimenova'nın Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Şu ana kadar Dolce & Gabbana, Armani, Benetton, Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü markaların kampanyalarının yanı sıra birçok derginin kapağında da yer aldı.