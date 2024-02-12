Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi... Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci kaslı vücudu ile şov yaptı!

Türk dizi tarihine adını yazdıran gençlik dizilerinden olan Kavak Yelleri tekrarları ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. 2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik ve drama türündeki Kavak Yellerin'de; Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi birçok ünlü isim yer almıştı.