Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
07:24
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi... Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci kaslı vücudu ile şov yaptı!
Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi isimlerin başrolde yer aldığı gençlik dizisi Kavak Yelleri bir döneme damga vurmuştu. Kavak Yelleri tekrarları ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken oyuncularının değişimleri dikkat çekiyor. Dizide Deniz karakterine hayat veren İbrahim Kendirci'nin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Dizide canlandırdığı 'Deniz Akça' karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci ise 11 yılda neredeyse hiç değişmedi. Kaslı vücuduyla sosyal medyayı salladı. İşte zamana kafa tutan Kavak Yelleri'nin yakışıklı Deniz'i İbrahim Kendirci'nin son hali...