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Haberler Galeri Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti... Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi!
Giriş Tarihi: 22.04.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:07

'ın İnci'si mest etti... Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi!

Ekranlara 'ın İnci'si olarak dönen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan tatil fotoğraflarıyla geçtiğimiz yaza damga vurmuştu. Oyuncu Pelin Karahan, bu kez setinden paylaşımda bulundu. Karavan pozları veren Pelin Karahan'ın güzelliğine övgüler yağdı. 36 yaşındaki Pelin Karahan stili ile de kendine hayran bıraktı. İşte ...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti... Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi!

Ekranlara 'ın İnci'si olarak dönen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti... Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi!

dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti... Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi!

Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu tatil fotoğraflarıyla geçtiğimiz yaza damga vurmuştu.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti... Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi!

Oyuncu , bu kez dizisi setinden paylaşımda bulundu.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti... Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi!

Karavan pozları veren 'ın güzelliğine övgüler yağdı.

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