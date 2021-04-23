Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan mest etti... Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan karavan pozu geldi!

Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansı ile yine çok konuşulan Pelin Karahan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan tatil fotoğraflarıyla geçtiğimiz yaza damga vurmuştu. Oyuncu Pelin Karahan, bu kez Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi setinden paylaşımda bulundu. Karavan pozları veren Pelin Karahan'ın güzelliğine övgüler yağdı. 36 yaşındaki Pelin Karahan stili ile de kendine hayran bıraktı. İşte Pelin Karahan'ın karavan pozu...