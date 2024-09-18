Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
10:20
Biri esmer biri sarışın… Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz’i ablası Huri Deniz yalnız bırakmadı!
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım "sonsuza kadar evet" dedi! Anne, baba olma heyecanı yaşayan oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi. Aile yakınları ve dostlarıyla küçük bir kutlama yapan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin beklenen fotoğraflarını Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, gelinden sonra en dikkat çeken isim oldu. Güzel oyuncunun ablasını görenler şaşkına döndü. Biri esmer biri sarışın 'İki kardeş bu kadar mı benzemez' yorumları yaptı.