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Haberler Galeri Biri esmer biri sarışın… Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz’i ablası Huri Deniz yalnız bırakmadı!
Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:20

Biri esmer biri sarışın… Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz’i ablası Huri Deniz yalnız bırakmadı!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım "sonsuza kadar evet" dedi! Anne, baba olma heyecanı yaşayan oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi. Aile yakınları ve dostlarıyla küçük bir kutlama yapan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin beklenen fotoğraflarını Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, gelinden sonra en dikkat çeken isim oldu. Güzel oyuncunun ablasını görenler şaşkına döndü. Biri esmer biri sarışın 'İki kardeş bu kadar mı benzemez' yorumları yaptı.

Biri esmer biri sarışın… Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz’i ablası Huri Deniz yalnız bırakmadı!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Biri esmer biri sarışın… Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz’i ablası Huri Deniz yalnız bırakmadı!

Pınar Deniz'in nikaha hazırlandığı anları ablası Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Biri esmer biri sarışın… Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz’i ablası Huri Deniz yalnız bırakmadı!

Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi.

Biri esmer biri sarışın… Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz’i ablası Huri Deniz yalnız bırakmadı!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, nikah sonrası yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutladılar.

Biri esmer biri sarışın… Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz’i ablası Huri Deniz yalnız bırakmadı!

Ünlü çiftin beklenen fotoğraflarını Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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