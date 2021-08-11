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Haberler Galeri Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 11.08.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 12:09

Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozları ile yaktı geçti!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak tatil paylaşımı yapan Birsu Demir'in bikinili pozları sosyal medyada olay oldu. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in iddialı pozları ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozları ile yaktı geçti!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozları ile yaktı geçti!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozları ile yaktı geçti!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozları ile yaktı geçti!

Son olarak tatil paylaşımı yapan Birsu Demir'in bikinili pozları sosyal medyada olay oldu.

Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozları ile yaktı geçti!

İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in iddialı pozları ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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