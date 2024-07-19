"Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek" Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...

Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu hukuken kanıtladı... Akpınar cephesi sessiz kalsa da ikiz kardeşler bunu ispatlamak için büyük bir mücadele verdi. Şimdi her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Duygu Nebioğlu'nun babasına açtığı maddi-manevi tazminat davası devam ediyor. Son olarak 17 Temmuz'da görülen mahkeme ekim ayına ertelendi. Ben de hem mahkeme sürecini hem de ikizi Sevgi'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini Duygu Nebioğlu'na sordum.