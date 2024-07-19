Giriş Tarihi: 19.07.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
07:41
"Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek" Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...
Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasında sular durulmuyor… Sevgi Katkıcı, ikiz kardeşi Duygu Nebioğlu'ndan sonra Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. Mahkeme, DNA testiyle ünlü ismin kızı olduğunu kanıtlayan Sevgi Katkıcı ve Metin Akpınar arasında soy bağının kurulmasına karar verdi. Davanın sonuçlanmasının ardından Duygu Nebioğlu "Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı" demişti. Duygu Nebioğlu son durumu Tuba Kalçık'a anlattı. İşte Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak sözler…