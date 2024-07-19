Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek" Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...
Giriş Tarihi: 19.07.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 07:41

"Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek" Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...

Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasında sular durulmuyor… Sevgi Katkıcı, ikiz kardeşi Duygu Nebioğlu'ndan sonra Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. Mahkeme, DNA testiyle ünlü ismin kızı olduğunu kanıtlayan Sevgi Katkıcı ve Metin Akpınar arasında soy bağının kurulmasına karar verdi. Davanın sonuçlanmasının ardından Duygu Nebioğlu "Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı" demişti. Duygu Nebioğlu son durumu Tuba Kalçık'a anlattı. İşte Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak sözler…

Tuba KALÇIK
Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...

Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu hukuken kanıtladı... Akpınar cephesi sessiz kalsa da ikiz kardeşler bunu ispatlamak için büyük bir mücadele verdi. Şimdi her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Duygu Nebioğlu'nun babasına açtığı maddi-manevi tazminat davası devam ediyor. Son olarak 17 Temmuz'da görülen mahkeme ekim ayına ertelendi. Ben de hem mahkeme sürecini hem de ikizi Sevgi'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini Duygu Nebioğlu'na sordum.

Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...

"Yıllardır bizi yok sayan Metin Akpınar'a kırgınlığım büyük" diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...

"Babam bizi bilmediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığını, ikizimle yurtta kalırken bizim varlığımızdan haberdar olduğunu biliyoruz. Tanıklarımız var. Ben babama işte söylediği bu yalandan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bizi yok sayarak hayatına devam etti.

Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...

Bende ve kardeşimde ruhsal açıdan büyük hasar bıraktı. Biz bu süreçte çok yıprandık. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bize yaşattıklarının bedelini hukuk önünde ödesin istiyorum.

Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek Duygu Nebioğlu’nun ardından Sevgi Nebioğlu’nun da Metin Akpınar’ın kızı olduğu kanıtlanmıştı...

ABLAM DİLARA'NIN DA DAVASI EKİM AYINA ERTELENDİ

Kardeşim Sevgi de önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacak. Bu davaları kazanacağımıza inancım tam. Ablam Dilara'nın da davası ekim ayına ertelendi. Orada da tıpkı bizde olduğu gibi gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum."

SON DAKİKA