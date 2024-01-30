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Haberler Galeri Bomba iddia! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:28

Bomba iddia! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?

Ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılınca gündemde bomba etkisi yarattı. Mert Aydın ve Merve Boluğur evliliği iki ay olmadan bitmişti. Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın beş dakikada boşanmıştı. Merve Boluğur "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleriyle çok konuşulmuştu. Ortaya atılan iddiaların ardından ünlü DJ Mert Aydın, Merve Boluğur'la yaşadığı boşanma sürecini anlatmıştı. İddiaya göre, Merve Boluğur DJ Mert Aydın'la yeniden barıştı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Bomba iddia! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?

Merve Boluğur ve Mert Aydın ile ilgili haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sadece 53 gün evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'la tekrar birlikte olmaya başladı.

Bomba iddia! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?

Oyuncu Merve Boluğurile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 53 gün sürdü. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

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Bomba iddia! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?

Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlanmıştı.

Bomba iddia! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?

DURUŞMAYA BABASIYLA GELDİ

Duruşmaya babasıyla gelen Merve Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bırakmıştı.

Bomba iddia! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?

Boluğur, kendisine yöneltilen soruları "Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" diyerek geçiştirmişti.

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