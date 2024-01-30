Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
14:28
Bomba iddia! Evlilikleri sadece 53 gün sürmüştü! Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?
Ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılınca gündemde bomba etkisi yarattı. Mert Aydın ve Merve Boluğur evliliği iki ay olmadan bitmişti. Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın beş dakikada boşanmıştı. Merve Boluğur "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" sözleriyle çok konuşulmuştu. Ortaya atılan iddiaların ardından ünlü DJ Mert Aydın, Merve Boluğur'la yaşadığı boşanma sürecini anlatmıştı. İddiaya göre, Merve Boluğur DJ Mert Aydın'la yeniden barıştı. İşte merak edilen tüm detaylar...