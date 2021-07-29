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Haberler Galeri Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler!
Giriş Tarihi: 29.07.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 15:38

Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler!

Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinin üzerinde geçen yıllarda kara bulutlar dolanmaya başladı. Aylarca Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacağı iddia edildi. Saat'in paylaşımları evlilikteki kara bulutları göz önüne sererken, çift uzun süre sonra barıştı. Beren Saat ile Kenan Doğulu, boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler. Evlilik yıl dönümlerinde Kenan Doğulu yaptığı paylaşım ile Beren Saat'e olan aşkını haykırdı. İşte şarkıcı Kenan Doğulu'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı...

Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler!

Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti.

Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler!

Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinin üzerinde geçen yıllarda kara bulutlar dolanmaya başladı.

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Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler!

Aylarca Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacağı iddia edildi.

Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler!

Saat'in paylaşımları evlilikteki kara bulutları göz önüne sererken, çift uzun süre sonra barıştı.

Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler!

Beren Saat ile Kenan Doğulu, boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler.

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