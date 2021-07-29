Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler!

Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinin üzerinde geçen yıllarda kara bulutlar dolanmaya başladı. Aylarca Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacağı iddia edildi. Saat'in paylaşımları evlilikteki kara bulutları göz önüne sererken, çift uzun süre sonra barıştı. Beren Saat ile Kenan Doğulu, boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler. Evlilik yıl dönümlerinde Kenan Doğulu yaptığı paylaşım ile Beren Saat'e olan aşkını haykırdı. İşte şarkıcı Kenan Doğulu'dan romantik evlilik yıl dönümü paylaşımı...