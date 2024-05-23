Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
11:12
Bot kazasında ölümden dönen Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Sabancı ilk kez ortaya çıktı! Yüzündeki derin izler dikkat çekti...
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ile çocuklarının bulunduğu bot geçtiğimiz yıl 24 Ağustos günü Yunanistan'da kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gitmişti. Ardı ardına birden fazla operasyon geçiren Vuslat Sabancı'nın son hali ortaya çıktı. Yüzünden feci yaralandığı bilinen Vuslat Sabancı, estetik operasyonlar sonrası ilk kez görüntülendi. Vuslat Sabacı'nın yüzündeki derin izler dikkat çekti. İşte Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Sabancı'nın son hali...