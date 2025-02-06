Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:00
Brezilyalı model Gisele Bündchen 44 yaşında 3’üncü kez anne oldu!
Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu Tom Brady'le evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Gisele Bündchen ve Tom Brandy 13 yıllık evliliklerini ihanet nedeniyle tek celsede sonlandırdı. Tom Brandy'nin ihanetiyle zor günler geçiren ünlü model, yeni bir ilişkiye yelken açmış ve Joaquim Valente ile ilişkisini duyurmuştu. Ünlü modelden bugün üçüncü kez sevindiren haber geldi.