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Haberler Galeri Brezilyalı model Gisele Bündchen 44 yaşında 3’üncü kez anne oldu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:00

Brezilyalı model Gisele Bündchen 44 yaşında 3’üncü kez anne oldu!

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, Amerikan futbolcusu Tom Brady'le evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Gisele Bündchen ve Tom Brandy 13 yıllık evliliklerini ihanet nedeniyle tek celsede sonlandırdı. Tom Brandy'nin ihanetiyle zor günler geçiren ünlü model, yeni bir ilişkiye yelken açmış ve Joaquim Valente ile ilişkisini duyurmuştu. Ünlü modelden bugün üçüncü kez sevindiren haber geldi.

Brezilyalı model Gisele Bündchen 44 yaşında 3’üncü kez anne oldu!

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, üçüncü kez aynı heyecanı yaşadı. Sevindiren haber bugün geldi.

Brezilyalı model Gisele Bündchen 44 yaşında 3’üncü kez anne oldu!

2022 YILINDA BOŞANDI

Ünlü model, Amerikan futbolcusu Tom Brady'le 2022 yılında boşandı.

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Brezilyalı model Gisele Bündchen 44 yaşında 3’üncü kez anne oldu!

EŞİNİN İHANETİNİ ÖĞRENİP AYRILMA KARARI ALMIŞTI

13 yıllık evli çiftten Bündchen, eşinin ihanetini öğrenir öğrenmez ayrılma kararı aldı.

Brezilyalı model Gisele Bündchen 44 yaşında 3’üncü kez anne oldu!

2022 yılında ayrılan çift, aşka yelken açtı.

Brezilyalı model Gisele Bündchen 44 yaşında 3’üncü kez anne oldu!

İLİŞKİLERİNİ DUYURMUŞTU

Tom Brandy'nin ihanetiyle zor günler geçiren ünlü model, yeni bir ilişkiye yelken açmış ve Joaquim Valente ile ilişkisini duyurmuştu.

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