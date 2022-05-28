Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:13
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
11:21
Bridgerton'un yıldız oyuncusu Ruby Barker'dan şoke eden açıklama: Şu an akıl hastanesindeyim!
Dijital bir platformda yayınlanan "Bridgerton" dizisinde 'Marina' karakterine hayat veren ünlü İngiliz oyuncu Ruby Barker, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ruby Barker, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündem oldu. Samimi bir itirafta bulunan Barker, sevenleri şaşırttı. Ruh sağlığındaki sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü ve akıl hastanesine yattığını açıklayan 25 yaşındaki ünlü oyuncu, verdiği mücadeleyi anlattı. İşte Bridgerton'un Marina'sı Ruby Barker'ın hayranlarını korkutan o açıklaması...