Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bridgerton'un yıldız oyuncusu Ruby Barker'dan şoke eden açıklama: Şu an akıl hastanesindeyim!
Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:21

Bridgerton'un yıldız oyuncusu Ruby Barker'dan şoke eden açıklama: Şu an akıl hastanesindeyim!

Dijital bir platformda yayınlanan "Bridgerton" dizisinde 'Marina' karakterine hayat veren ünlü İngiliz oyuncu Ruby Barker, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ruby Barker, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündem oldu. Samimi bir itirafta bulunan Barker, sevenleri şaşırttı. Ruh sağlığındaki sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü ve akıl hastanesine yattığını açıklayan 25 yaşındaki ünlü oyuncu, verdiği mücadeleyi anlattı. İşte Bridgerton'un Marina'sı Ruby Barker'ın hayranlarını korkutan o açıklaması...

Bridgerton’un yıldız oyuncusu Ruby Barker’dan şoke eden açıklama: Şu an akıl hastanesindeyim!

Dijital bir platformda ekrana gelen "Bridgerton" dizisiyle yıldızı parlayan 25 yaşındaki oyuncu Ruby Barker, dünden bu yana Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gündemde.

Bridgerton’un yıldız oyuncusu Ruby Barker’dan şoke eden açıklama: Şu an akıl hastanesindeyim!

Barker, 230 binin üzerindeki takipçisine seslendi ve ruh sağlığındaki sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bridgerton’un yıldız oyuncusu Ruby Barker’dan şoke eden açıklama: Şu an akıl hastanesindeyim!

Genç oyuncu şunları söyledi:

Bridgerton’un yıldız oyuncusu Ruby Barker’dan şoke eden açıklama: Şu an akıl hastanesindeyim!

"Herkese karşı dürüst olmak istiyorum.

Bridgerton’un yıldız oyuncusu Ruby Barker’dan şoke eden açıklama: Şu an akıl hastanesindeyim!

Bir süredir bir mücadele içindeyim.

SON DAKİKA