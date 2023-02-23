Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:51

Bu da Şeyma'nın normali! Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarına kızdılar takibi bıraktılar!

Sosyal medya paylaşımlarını milyonların takip ettiği isimler duyarlı olunması gereken bu günlerde "normalleşme" tartışması ile gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı. Olay kadın Şeyma Subaşı yine adından söz ettirmeyi başardı! Asrın felaketi sonrası deprem bölgelerindeki görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem eden Şeyma Subaşı, bu hareketinden kısa süre sonra Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı. Şeyma Subaşı, bu kez de New York'ta gelinlik provası yaparken ve gittiği restoranlardan paylaşım yapınca takipçilerinin hışmına uğradı. 400 bin kişi Şeyma Subaşı'nı takibi bırakarak onu protesto etti.