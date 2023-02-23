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Haberler Galeri Bu da Şeyma'nın normali! Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarına kızdılar takibi bıraktılar!
Giriş Tarihi: 23.02.2023 06:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 06:51

Bu da Şeyma'nın normali! Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarına kızdılar takibi bıraktılar!

Sosyal medya paylaşımlarını milyonların takip ettiği isimler duyarlı olunması gereken bu günlerde "normalleşme" tartışması ile gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Şeyma Subaşı. Olay kadın Şeyma Subaşı yine adından söz ettirmeyi başardı! Asrın felaketi sonrası deprem bölgelerindeki görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem eden Şeyma Subaşı, bu hareketinden kısa süre sonra Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı. Şeyma Subaşı, bu kez de New York'ta gelinlik provası yaparken ve gittiği restoranlardan paylaşım yapınca takipçilerinin hışmına uğradı. 400 bin kişi Şeyma Subaşı'nı takibi bırakarak onu protesto etti.

BÜLENT CANKURT
Bu da Şeyma’nın normali! Şeyma Subaşı’nın paylaşımlarına kızdılar takibi bıraktılar!

Takipçileri Şeyma Subaşı'na ceza kesti! Olayların kadını Şeyma Subaşı, yaşadığımız asrın felaketinde de tepki çekmeyi başardı!

Bu da Şeyma’nın normali! Şeyma Subaşı’nın paylaşımlarına kızdılar takibi bıraktılar!

Deprem bölgelerinden görüntüleri müzikle paylaşanlara sitem edip ardından da Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden fotoğraflar paylaşınca ben de, "Bakalım ona kimler sitem edecek?" diye yazmıştım.

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Bu da Şeyma’nın normali! Şeyma Subaşı’nın paylaşımlarına kızdılar takibi bıraktılar!

Önceki gün de New York'taki gelinlik provasından ve restoranlardan paylaşım yapan Subaşı'na en büyük sitem takipçilerinden geldi!

Bu da Şeyma’nın normali! Şeyma Subaşı’nın paylaşımlarına kızdılar takibi bıraktılar!

Bu duyarsızlığına duyarsız kalmayan 400 bin takipçisi takibi bıraktı.

Bu da Şeyma’nın normali! Şeyma Subaşı’nın paylaşımlarına kızdılar takibi bıraktılar!

Depremden önce 3.3 milyon olan takipçi sayısı 2.9 milyona düştü.

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