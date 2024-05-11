Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
09:55
"Bu nasıl anne Maşallah" Çağla Şıkel'in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı! Oğulları Kuzey ve Uzay annesine koştu...
Çağla Şıkel'in annesini görenler hayran kaldı! Ünlü isimlerin anne ve babalarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel güzelliği de annesinden geliyormuş... İki çocuk annesi 45 yaşındaki Çağla Şıkel fit hali ile övgüleri toplarken siz bir de annesini görün... Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Bu nasıl anne Maşallah" demeden edemedi... Anneler Günü öncesi oğulları Kuzey ve Uzay'ı da yanına alan Çağla Şıkel annesinin yanına koştu... İşte Çağla Şıkel'in güzel annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...