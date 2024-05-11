"Bu nasıl anne Maşallah" Çağla Şıkel'in annesi güzelliği ile sosyal medyayı salladı! Oğulları Kuzey ve Uzay annesine koştu...

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel son olarak oğullarıyla annesinin yanına giderken duyduğu heyecanı paylaştı.