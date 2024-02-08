Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
09:52
Bu Tarz Benim'de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!
Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. İkiz kardeşler sosyal medyanın gündemine oturdu. Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin değişimi ilgi odağı oldu. Nurcan ve Aycan'ın değişimini görenler 'yok artık' diyor. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı. Takipçilerinden sık sık "Bu siz misiniz" sorularına maruz kalan ikizlerin çok sayıda estetik operasyon geçirdiği de iddia edildi. İşte merak edenler için Nurcan, Aycan kardeşler…