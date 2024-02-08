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Haberler Galeri Bu Tarz Benim'de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 09:52

Bu Tarz Benim'de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!

Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. İkiz kardeşler sosyal medyanın gündemine oturdu. Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin değişimi ilgi odağı oldu. Nurcan ve Aycan'ın değişimini görenler 'yok artık' diyor. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı. Takipçilerinden sık sık "Bu siz misiniz" sorularına maruz kalan ikizlerin çok sayıda estetik operasyon geçirdiği de iddia edildi. İşte merak edenler için Nurcan, Aycan kardeşler…

Bu Tarz Benim’de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!

2014 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. Bir dönem damga vuran Bu Tarz Benim'in birincileri Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Bu Tarz Benim’de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!

Programdan sonra hayranlarıyla sosyal medyada iletişime devam eden ikizlerin değişimi görenlere 'yok artık' dedirtti.

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Bu Tarz Benim’de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!

İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık.

Bu Tarz Benim’de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!

Yarışmanın şampiyonu olan Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.

Bu Tarz Benim’de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!

Hayatlarında spora ağırlık veren eski yarışmacıların verdiği kilolardan sonra yüz hatlarında da değişiklik meydana geldi.

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