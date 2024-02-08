Bu Tarz Benim’de şampiyon olan ikiz kardeşler Aycan Şencan ile Nurcan Şencan görenleri şoke etti! Değişimleri dudak uçuklattı!

2014 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. Bir dönem damga vuran Bu Tarz Benim'in birincileri Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin son halini görenler gözlerine inanamadı.