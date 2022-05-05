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Haberler Galeri Bücür Cadı Zeliş büyüdü de anne oluyor! Bir zamanların çocuk yıldızı Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 06:29

Bücür Cadı Zeliş büyüdü de anne oluyor! Bir zamanların çocuk yıldızı Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan'dan geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü de şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. 2000'li yılların çocuk yıldızı Merve Erdoğan, 2020 yılının aralık ayında müzisyen Mert Carim ile nikah masasına oturmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Merve Erdoğan Carim sosyal medya hesabından yaptığı ultrason paylaşımı ile hamile olduğunu duyurmuştu. "Bir maşallahınızı alırız" diye güzel oyuncu Merve Erdoğan bayram pozunu ise yine bebeğinin ultrason fotoğrafı ile yaptı. Doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklayan Merve Erdoğan takipçilerinden isim önerisi istedi. İşte Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın bebeğinin cinsiyeti...

Bücür Cadı Zeliş büyüdü de anne oluyor! Bir zamanların çocuk yıldızı Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Merve Erdoğan, 90'ların sonunda ekrana gelen "Bücür Cadı" dizisinin Zeliş'i olarak tanındı. Oyuncu, ardından "Arka Sıradakiler" ile televizyon izleyicisinin hafızasına kazındı. Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.

Bücür Cadı Zeliş büyüdü de anne oluyor! Bir zamanların çocuk yıldızı Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

2000'li yılların çocuk yıldızı Merve Erdoğan, 2020 yılının aralık ayında müzisyen Mert Carim ile nikah masasına oturmuştu.

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Bücür Cadı Zeliş büyüdü de anne oluyor! Bir zamanların çocuk yıldızı Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü de anne oluyor.

Bücür Cadı Zeliş büyüdü de anne oluyor! Bir zamanların çocuk yıldızı Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Merve Erdoğan Carim, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı ultrason paylaşımı ile hamile olduğunu duyurmuştu.

Bücür Cadı Zeliş büyüdü de anne oluyor! Bir zamanların çocuk yıldızı Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

"Bir maşallahınızı alırız" diye güzel oyuncu Merve Erdoğan'ın bebeğinin cinsiyeti merak konusu olmuştu...

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