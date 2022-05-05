Bücür Cadı Zeliş büyüdü de anne oluyor! Bir zamanların çocuk yıldızı Merve Erdoğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Giriş Tarihi: 05.05.2022 06:24
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
06:29
Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan'dan geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü de şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. 2000'li yılların çocuk yıldızı Merve Erdoğan, 2020 yılının aralık ayında müzisyen Mert Carim ile nikah masasına oturmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Merve Erdoğan Carim sosyal medya hesabından yaptığı ultrason paylaşımı ile hamile olduğunu duyurmuştu. "Bir maşallahınızı alırız" diye güzel oyuncu Merve Erdoğan bayram pozunu ise yine bebeğinin ultrason fotoğrafı ile yaptı. Doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklayan Merve Erdoğan takipçilerinden isim önerisi istedi. İşte Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın bebeğinin cinsiyeti...