Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bunu çok az kişi biliyor! Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan meğer Adile Naşit'in...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:44

Bunu çok az kişi biliyor! Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan meğer Adile Naşit'in...

Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Naşit Özcan'ın hayatını araştıranlar şoke oldu. Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit ile olan bağı ilk defa öğrenenleri çok şaşırttı. Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit, Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'una hayat veren isim Naşit Özcan'ın bakın nesi oluyor...

Bunu çok az kişi biliyor! Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan meğer Adile Naşit’in...

Yargı dizisinin kadrosuna dahil olan Naşit Özcan, bakın kim çıktı. Hem halası Türk sinemasının duayen ismi hem de babası usta oyuncu. İşte, Başsavcı Ertuğrul'un halası ve babası…

Bunu çok az kişi biliyor! Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan meğer Adile Naşit’in...

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bunu çok az kişi biliyor! Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan meğer Adile Naşit’in...

Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni de çok ünlü bir sanatçı çıktı.

Bunu çok az kişi biliyor! Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan meğer Adile Naşit’in...

Son olarak hayatının film olacağı duyurulan Adile Naşit'in yeğeni Yargı dizisinin yeni başsavcısı oldu.

Bunu çok az kişi biliyor! Yargı’nın Başsavcı Ertuğrul’u Naşit Özcan meğer Adile Naşit’in...

Yargı'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Başsavcı Ertuğrul'a hayat veren isim Naşit Özcan'ın halası Adile Naşit kadar babası da ünlü bir oyuncu.

SON DAKİKA