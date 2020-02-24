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  • Burak Özçivit'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte 'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

12. bölüm ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman 12. bölüm de yine nefesler tutulacak. 'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu 'ın hayat verdiği ile gönülleri feth etti. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. 2019'un son günlerine damga vuran 'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Sosyal medyada rekor beğeni alan Karan Özçivit'in fotoğraflarını gören firmalar ünlü çifttin kapısında kuyruk olmuştu. Peki Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit aile fertlerinden başka kime benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... Burak Özçivit ile çok benzeyen babası Bülent Özçivit çok konuşulmuştu bakalım Karan'ı dedesine benzetecek misiniz? İşte Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 07:33
Burak Özçivit'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

12. bölüm ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman 12. bölüm de yine nefesler tutulacak. 'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu 'ın hayat verdiği ile gönülleri feth etti. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor. 2019'un son günlerine damga vuran 'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Sosyal medyada rekor beğeni alan Karan Özçivit'in fotoğraflarını gören firmalar ünlü çifttin kapısında kuyruk olmuştu. Peki Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit aile fertlerinden başka kime benziyor? İsterseniz bir de Burak Özçivit'in babası 'i görün... Burak Özçivit ile çok benzeyen babası Bülent Özçivit çok konuşulmuştu bakalım Karan'ı dedesine benzetecek misiniz? İşte Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ...

Burak Özçivit'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

MERYEM UZERLİ

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Burak Özçivit'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

MERYEM UZERLİ VE BABASI

Burak Özçivit'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...
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Burak Özçivit'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...
Burak Özçivit'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

SERENAY SARIKAYA

Burak Özçivit'in oğlu Karan babasından çok dedesine benziyor... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası...

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

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