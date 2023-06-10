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Haberler Galeri Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 06:24

Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hem oyunculuğu hem de özel hayatındaki duruşu ile gönüllere taht kurdu. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocukları da erkek olmuş ve adını Kerem koymuşlardı. Çiftin Karan adında bir oğulları daha var. Henüz yüzü görünmeyen Minik Kerem'in kime benzediği merak konusu olurken Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'i gören babasına benzetiyor ama dedesi Bülent Özçivit'i görenin fikri değişiyor. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Son olarak Fahriye Evcen'in doğum gününde aile pozlarıyla hayran bırakan ünlü çift sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmaya devam ediyor.

Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

37. yaşını özel bir konsept parti ile kutlayan Fahriye Evcen'in fit hali övgüleri toplamıştı.

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Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Ekranların sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in iki erkek evladı var.

Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Geçtiğimiz günlerde 37 yaşına basan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem objektiflere böyle poz vermişti.

Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebekleri geçtiğimiz Ocak ayında dünyaya gelmişti.

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