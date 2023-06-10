Giriş Tarihi: 10.06.2023 06:18
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
06:24
Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hem oyunculuğu hem de özel hayatındaki duruşu ile gönüllere taht kurdu. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın sevincini yaşamıştı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocukları da erkek olmuş ve adını Kerem koymuşlardı. Çiftin Karan adında bir oğulları daha var. Henüz yüzü görünmeyen Minik Kerem'in kime benzediği merak konusu olurken Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'i gören babasına benzetiyor ama dedesi Bülent Özçivit'i görenin fikri değişiyor. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...