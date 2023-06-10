Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasını andırıyordu ama dedesine benzerliği şoke etti! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Ekranların sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in iki erkek evladı var.