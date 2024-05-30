Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!

İlk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan Burak Sergen, Nihan Ünsal'la evliliğinde ihanet haberiyle sarsılmıştı. Burak Sergen, zina suçlamasıyla boşanma davası açmıştı. Mutlulukları sadece üç ay süren ikili, bu yılın başında boşandı.