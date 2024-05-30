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Haberler Galeri Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:36

Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!

Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Burak Sergen ile Nihan Ünsal bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. Burak Sergen ve Gizem Şağban, yarın gerçekleşek düğünle hayatlarını birleştirecek. İşte detaylar...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!

Burak Sergen'den mutlu haber! 63 yaşında yeniden damat oluyor...

Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!

İlk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan Burak Sergen, Nihan Ünsal'la evliliğinde ihanet haberiyle sarsılmıştı. Burak Sergen, zina suçlamasıyla boşanma davası açmıştı. Mutlulukları sadece üç ay süren ikili, bu yılın başında boşandı.

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Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!

Burak Sergen, 2021 yılında koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan usta oyuncu hastalık sonrası aldığı kararla hayranlarını şaşırtmıştı.

Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!

Sergen, taburcu olur olmaz nişanlısı Nihan Ünsal ile 4 Haziran 2021'de evlenmişti.

Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!

Sergen nikahtan sonra, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum" demişti.

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