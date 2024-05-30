Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:36
Burak Sergen 63 yaşında yeniden damat oluyor! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı... Burak Sergen müdire hanımla evleniyor!
Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Burak Sergen ile Nihan Ünsal bu yılın başında boşanmıştı. 63 yaşındaki karizmatik oyuncu yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. Burak Sergen ve Gizem Şağban, yarın gerçekleşek düğünle hayatlarını birleştirecek. İşte detaylar...