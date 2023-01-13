Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Genç eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğramıştı! Burak Sergen'in flaş hamlesine isyan etti! "Psikolojik şiddete maruz kaldım"
Giriş Tarihi: 13.01.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 13:13

Genç eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğramıştı! Burak Sergen'in flaş hamlesine isyan etti! "Psikolojik şiddete maruz kaldım"

Usta oyuncu Burak Sergen, ağır geçen koronavirüs tedavisinin ardından Haziran ayında sürpriz bir kararla kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, ihanet gerekçesiyle Nihan Ünsal'a boşanma davası açmıştı. Burak Sergen'den flaş bir hamle geldi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde iki saat boyunca ifade veren Nihan Ünsal, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını açıkladı. Ünsal, "Psikolojik şiddete maruz kaldım, uğraşamıyorum artık" diyerek isyan etti.

Genç eşi Nihan Ünsal’ın ihanetine uğramıştı! Burak Sergen’in flaş hamlesine isyan etti! Psikolojik şiddete maruz kaldım

Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu.

Genç eşi Nihan Ünsal’ın ihanetine uğramıştı! Burak Sergen’in flaş hamlesine isyan etti! Psikolojik şiddete maruz kaldım

Çift, Ekim 2021'de ihanet iddiasıyla ayrılmıştı. 61 yaşındaki oyuncu, yazılı ve görsel basına yansıyan haberler ve görüntüler üzerine boşanma davası açmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Genç eşi Nihan Ünsal’ın ihanetine uğramıştı! Burak Sergen’in flaş hamlesine isyan etti! Psikolojik şiddete maruz kaldım

"Fotoğraflar maalesef eski"

Ünsal, "Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" sözleriyle kendini savunmuştu.

Genç eşi Nihan Ünsal’ın ihanetine uğramıştı! Burak Sergen’in flaş hamlesine isyan etti! Psikolojik şiddete maruz kaldım

İlk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan Burak Sergen, Nihan Ünsal'la evliliğinde ise ihanet haberiyle sarsılmıştı. Burak Sergen, zina suçlamasıyla boşanma davası açmıştı. Burak Sergen de yeni bir sevgili bulunca eşi de zina davası ile cevap vermişti.

Genç eşi Nihan Ünsal’ın ihanetine uğramıştı! Burak Sergen’in flaş hamlesine isyan etti! Psikolojik şiddete maruz kaldım

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasında olduğu eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırttı.

SON DAKİKA