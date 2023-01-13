Giriş Tarihi: 13.01.2023 13:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
13:13
Genç eşi Nihan Ünsal'ın ihanetine uğramıştı! Burak Sergen'in flaş hamlesine isyan etti! "Psikolojik şiddete maruz kaldım"
Usta oyuncu Burak Sergen, ağır geçen koronavirüs tedavisinin ardından Haziran ayında sürpriz bir kararla kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, ihanet gerekçesiyle Nihan Ünsal'a boşanma davası açmıştı. Burak Sergen'den flaş bir hamle geldi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde iki saat boyunca ifade veren Nihan Ünsal, eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını açıkladı. Ünsal, "Psikolojik şiddete maruz kaldım, uğraşamıyorum artık" diyerek isyan etti.