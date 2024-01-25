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Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:50

Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal'dan boşandı! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini İzmirli iş adamı Özer Kocer ile aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal'dan boşandı.

Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal’dan boşandı! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

İlk eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında boşanan Burak Sergen, Nihan Ünsal'la evliliğinde ihanet haberiyle sarsılmıştı. Burak Sergen, zina suçlamasıyla boşanma davası açmıştı. Mutlulukları sadece üç ay süren çift, boşandı.

Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal’dan boşandı! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Burak Sergen, 2021 yılında koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan usta oyuncu hastalık sonrası aldığı kararla hayranlarını şaşırtmıştı.

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Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal’dan boşandı! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

62 yaşındaki Sergen, taburcu olur olmaz nişanlısı Nihan Ünsal ile 4 Haziran 2021'de evlenmişti.

Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal’dan boşandı! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Sergen nikahtan sonra, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum" demişti.

Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal’dan boşandı! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...

Ancak Burak Sergen'in 3 aylık evliliği hayal kırıklığı oldu.

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