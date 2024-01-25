Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
09:50
Burak Sergen kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal'dan boşandı! Ölüm döşeğindeyken ihanete uğramıştı...
Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra eşinin kendisini İzmirli iş adamı Özer Kocer ile aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal'dan boşandı.