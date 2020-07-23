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Haberler Galeri Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

ile sevgilisi halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Kendisi gibi oyuncu olan 'den ayrıldıktan sonra spor eğitmeni ile yeni bir aşka yelken açan , sevgilisiyle 'te görüntülendi. Çift günlük kirası 2500 lira olan bir villa kiraladı. Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu halk plajında görüntülendi. 'ndeki 1000 TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı. Burçin Terzioğlu, tanınmamak için şapka ve gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 23.07.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 15:36
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Kendisi gibi oyuncu olan 'den ayrıldıktan sonra spor eğitmeni ile yeni bir aşka yelken açan , sevgilisiyle 'te görüntülendi. Çift günlük kirası 2500 lira olan bir villa kiraladı. Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu halk plajında görüntülendi. 'ndeki 1000 TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı. Burçin Terzioğlu, tanınmamak için şapka ve gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı.

Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

ile spor eğitmeni sevgilisi , tatil sezonunu 'te açtı.

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Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Günlük kirası 2 bin 500 lira olan villada konaklayan çift, önceki gün koylarını gezdi.

Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Hisarönü'nde bir koyda denize giren çift, yüzdükten sonra Selimiye'de halk plajına gitti.

Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Aşıklar, 1000 liralık pahalı şezlonglar yerine 30 liraya kiralanan şezlonglarda güneşlendi.

Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Terzioğlu, tanınmamak için şapka ve gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı.

Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!
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