Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu halk plajında 30 liraya serinledi! Sevgilisiyle böyle görüntülendi!

Kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra spor eğitmeni Umut Duygu ile yeni bir aşka yelken açan Burçin Terzioğlu, sevgilisiyle Marmaris'te görüntülendi. Çift günlük kirası 2500 lira olan bir villa kiraladı. Aşkları tam gaz süren oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu halk plajında görüntülendi. Türkbükü'ndeki 1000 TL'lik şezlonglar yerine günlüğü 30 TL olan şezlongda keyif çattı. Burçin Terzioğlu, tanınmamak için şapka ve gözlüğünü bir an olsun çıkarmadı.