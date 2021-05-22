Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

"Poyraz Karayel" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alıyordu. Ancak Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yıllarda sonlandırdı. Şimdilerde spor hocası Umut Duygu ile birlikte olan Burçin Terzioğlu, adı şarkıcı Sıla ile anılan eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğenince ise kafaları karıştırdı. Önceki akşam Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülen Terzioğlu, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.