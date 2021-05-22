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Haberler Galeri Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:12

'ndan flaş açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

"" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu ile , bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alıyordu. Ancak Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz yıllarda sonlandırdı. Şimdilerde spor hocası ile birlikte olan Burçin Terzioğlu, adı şarkıcı Sıla ile anılan eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin fotoğrafını beğenince ise kafaları karıştırdı. Önceki akşam Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülen Terzioğlu, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

, önceki akşam Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yaklaşık 20 gündür evdeydik. Birkaç işlem yaptırdım" dedi.

Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

Birçok proje teklifi olduğunu da anlatan Terzioğlu, "Şimdilik imza attığım bir proje yok. Ama bir proje olursa muhakkak haberiniz olur" diye konuşurken, eski sevgilisi 'ni sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı beğendiğinin hatırlatılmasıyla ilgili konuştu.

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Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

"DOST OLARAK KALDIK"

Terzioğlu, ile ilgili, "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Bununla ilgili çok konuşmaya gerek yok" açıklamasında bulundu.

Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

Oyuncu çift ile , '' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikil, 3,5 yıllık ilişkilerini ise geçtiğimiz yıllarda sonlandırdı.

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