Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli açıklaması! 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli barıştı mı?

Birçok proje teklifi olduğunu da anlatan Terzioğlu, "Şimdilik imza attığım bir proje yok. Ama bir proje olursa muhakkak haberiniz olur" diye konuşurken, eski sevgilisi İlker Kaleli'ni sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı beğendiğinin hatırlatılmasıyla ilgili konuştu.