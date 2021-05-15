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Haberler Galeri Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli hamlesi! İlker Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu bir anda dikkatleri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 09:36

'ndan flaş hamlesi! İlker Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu bir anda dikkatleri üzerine çekti!

Oyuncu çift ile , '' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. Aşklarıyla magazin dünyasının gözde çiftleri olan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, 3,5 yıllık ilişkilerini ise geçen yıllarda sonlandırdı. Şimdilerde spor hocası ile birlikte olan Burçin Terzioğlu, son olarak adı şarkıcı ile anılan eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'ye flaş bir hamlede bulundu. Terzioğlu'nun hamlesi bir anda magazin kulislerini karıştırdı. İşte tüm gelişmeler...

Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli hamlesi! İlker Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu bir anda dikkatleri üzerine çekti!

Oyuncu çift ile , '' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli hamlesi! İlker Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu bir anda dikkatleri üzerine çekti!

Aşklarıyla magazin dünyasının gözde çiftleri olan ve , 3,5 yıllık ilişkilerini ise geçen yıllarda sonlandırdı.

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Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli hamlesi! İlker Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu bir anda dikkatleri üzerine çekti!

Biten aşklarının ardından hayranları ikilinin hep barışacağını düşündü, fakat geçen yıl spor hocası ile aşk yaşamaya başladı.

Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli hamlesi! İlker Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu bir anda dikkatleri üzerine çekti!

'nin ise şarkıcı ile birliktelik yaşadığı iddia ediliyor.

Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli hamlesi! İlker Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu bir anda dikkatleri üzerine çekti!

Ancak ile ilişki sürdüren , son olarak flaş bir hamlede bulundu.

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