Burçin Terzioğlu'ndan flaş İlker Kaleli hamlesi! İlker Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu bir anda dikkatleri üzerine çekti!

Oyuncu çift Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 'Poyraz Karayel' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. Aşklarıyla magazin dünyasının gözde çiftleri olan Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, 3,5 yıllık ilişkilerini ise geçen yıllarda sonlandırdı. Şimdilerde spor hocası Umut Duygu ile birlikte olan Burçin Terzioğlu, son olarak adı şarkıcı Sıla ile anılan eski erkek arkadaşı İlker Kaleli'ye flaş bir hamlede bulundu. Terzioğlu'nun hamlesi bir anda magazin kulislerini karıştırdı. İşte tüm gelişmeler...