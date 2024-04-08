Giriş Tarihi: 08.04.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
19:00
Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozu!
'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile sevenlerinden tam not alan Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken ünlü isimlerden. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi toplayan Burcu Biricik, şimdilerde eşiyle birlikte tatlı bir heyecan içerisinde. Bir kız bebek bekleyen ünlü çiftten Burcu Biricik, sosyal medyada sette karnı burnunda poz verdi. İşte Burcu Biricik'in karnı burnunda o sevimli pozu!