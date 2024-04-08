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Haberler Galeri Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozu!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 19:00

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozu!

'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile sevenlerinden tam not alan Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken ünlü isimlerden. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi toplayan Burcu Biricik, şimdilerde eşiyle birlikte tatlı bir heyecan içerisinde. Bir kız bebek bekleyen ünlü çiftten Burcu Biricik, sosyal medyada sette karnı burnunda poz verdi. İşte Burcu Biricik'in karnı burnunda o sevimli pozu!

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozu!

'Hayat Şarkısı', 'Kuzgun', 'Kırmızı Oda' ve son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozu!

ÖZEL HAYATIYLA DA MERAK EDİLEN İSİMLERDEN

Ünlü oyuncu yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında.

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Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozu!

ÜNLÜ ÇİFT TATLI TELAŞ İÇERİSİNDE

2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Birick, eşiyle birlikte tatlı bir telaş içerisinde.

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozu!

KIZLARININ DOĞUMUNA SAYILI GÜNLER KALDI

Ünlü çift, ilk çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Bir kızı olacak Burcu Biricik, sosyal medyada karnı burnunda pozlarını paylaşmaya başladı bile…

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda set pozu!

İŞTE SETTEN KARNI BURNUNDA POZ!

Bugün sosyal medyada setten karnı burnunda pozunu paylaşan Burcu Biricik'e beğeni yağdı.İşte Burcu Biricik'in karnı burnunda o sevimli pozu!

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