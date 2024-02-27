Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
14:55
Burcu Biricik'ten eğlenceli hamilelik pozları! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi
"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten eğlenceli hamilelik pozları geldi. Karnı burnunda pozlarını paylaşan Burcu Biricik'e ünlü isimlerden yorum gecikmedi.