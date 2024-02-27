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Haberler Galeri Burcu Biricik'ten eğlenceli hamilelik pozları! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi
Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:55

Burcu Biricik'ten eğlenceli hamilelik pozları! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, son olarak rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine girmişti. 10 yıl önce evlenen Burcu Biricik, hamile olduğunu açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten eğlenceli hamilelik pozları geldi. Karnı burnunda pozlarını paylaşan Burcu Biricik'e ünlü isimlerden yorum gecikmedi.

Burcu Biricik’ten eğlenceli hamilelik pozları! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

Hayat Şarkısı, Kuzgun, Kırmızı Oda ve son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından...

Burcu Biricik’ten eğlenceli hamilelik pozları! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile nikâh masasına oturmuştu.

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Burcu Biricik’ten eğlenceli hamilelik pozları! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen güzel oyuncudan müjdeli haber gelmişti.

Burcu Biricik’ten eğlenceli hamilelik pozları! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

Burcu Biricik'in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Burcu Biricik’ten eğlenceli hamilelik pozları! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu.

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