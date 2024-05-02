Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
20:15
Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!
'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, yepyeni paylaşımıyla ilgi çekti. İşte Burcu Biricik'in arkadaşlarıyla o eğlenceli pozu!