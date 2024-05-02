Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!

OYUNCU ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, 'Sakla Beni' dizisinde oynayan oyuncu Asude Kelebek, 'Bahar' dizisinde Rengin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ecem Özkaya ve Aydan Taş'la bir ev oturmasında bir araya geldi.