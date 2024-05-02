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Haberler Galeri Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 20:15

Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!

'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, yepyeni paylaşımıyla ilgi çekti. İşte Burcu Biricik'in arkadaşlarıyla o eğlenceli pozu!

Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!

'Hayat Şarkısı', 'Kuzgun', 'Kırmızı Oda' ve son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!

ÜNLÜ ÇİFT TATLI TELAŞ İÇERİSİNDE

2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Biricik, eşiyle birlikte tatlı bir telaş içerisinde.

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Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!

KIZLARININ DOĞUMUNA SAYILI GÜNLER KALDI

Ünlü çift, ilk çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Bir kızı olacak Burcu Biricik, sosyal medyada karnı burnunda pozlarını paylaşmaya başladı bile…

Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!

OYUNCU ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, 'Sakla Beni' dizisinde oynayan oyuncu Asude Kelebek, 'Bahar' dizisinde Rengin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ecem Özkaya ve Aydan Taş'la bir ev oturmasında bir araya geldi.

Burcu Biricik’ten karnı burnunda yepyeni poz! Burcu Biricik’in arkadaşlarıyla eğlenceli pozu!

EĞLENCELİ POZ!

Ünlü isimler, Burcu Biricik'in büyüyen karnıyla poz vererek eğlenceli bir paylaşıma imza attı.

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