Giriş Tarihi: 18.03.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
13:15
Çağla Şıkel "Bazı unutulmaz anlar" diyerek paylaştı! Çağla Şıkel'in ablasının nkahından yeni kareler...
Şıkel ailesi geçtiğimiz günlerde kızları Berna Şıkel'in mutluluğuna şahitlik etmişti... Çağla Şıkel'in benzerlikleriyle sık sık gündeme gelen ablası Berna Şıkel hayatını Murat Fincan'la birleştirmiş düğünde renkli anlar yaşanmıştı. Berna Şıkel ile Murat Fincan'ın nikah şahitleri Çağla Şıkel ile kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel'in oğullarının teyzeleriyle kareleri de büyük beğeni toplamıştı. Güzel manken Çağla Şıkel'den oğulları Uzay ve Kuzey ile yeni kare geldi. Çağla Şıkel "Bazı unutulmaz anlar" diyerek paylaştığı yeni nikah kareleriyle beğeni topladı... Özellikle Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile dans ettiği anlar ilgi odağı oldu...