Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 07:16

Çağla Şıkel ile Edis el ele! Yeni bir aşk bombası mı düşüyor!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla büyük merak uyandırıyor. Edis, geçtiğimiz günlerde bir mekanda, yine ünlü bir kadınla ve yine çok samimi bir şekilde görülmüş. İddiaya göre bu isim Çağla Şıkel. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Edis ile Çağla Şıkel'i kaleme aldı. İşte o yazı…