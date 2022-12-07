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Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 07:16

Çağla Şıkel ile Edis el ele! Yeni bir aşk bombası mı düşüyor!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla büyük merak uyandırıyor. Edis, geçtiğimiz günlerde bir mekanda, yine ünlü bir kadınla ve yine çok samimi bir şekilde görülmüş. İddiaya göre bu isim Çağla Şıkel. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Edis ile Çağla Şıkel'i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Çağla Şıkel ile Edis el ele! Yeni bir aşk bombası mı düşüyor!

Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, özel hayatıyla büyük merak uyandırıyor!

Çağla Şıkel ile Edis el ele! Yeni bir aşk bombası mı düşüyor!

Edis, geçen yıl, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Zeynep Bastık ile bir kulüpte samimi dans görüntülerinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturmuştu.

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Çağla Şıkel ile Edis el ele! Yeni bir aşk bombası mı düşüyor!

Sevgili oldukları düşünülürken geçen zamanda arkadaş oldukları anlaşılmıştı.

Çağla Şıkel ile Edis el ele! Yeni bir aşk bombası mı düşüyor!

Edis, geçtiğimiz günlerde bir mekanda, yine ünlü bir kadınla ve yine çok samimi bir şekilde görülmüş. Daha doğrusu bir arkadaşım görmüş.

Çağla Şıkel ile Edis el ele! Yeni bir aşk bombası mı düşüyor!

Edis'in yanındaki ünlü kadın Çağla Şıkel'miş. Edis ile Çağla Şıkel mekanda, kimseye aldırış etmeden hep el ele ve diz dize oturmuş.

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