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Giriş Tarihi: 01.10.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 10:41

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki anlaşma yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer boşanırken...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden iki oğulları dünyaya gelen çift, 2015 yılında ise boşanmıştı. Boşandıktan sonra özel hayatlarını sır gibi saklayan ikiliden Emre Altuğ, son yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunan Altuğ'un, eski eşi Çağla Şıkel ile boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları ortaya çıktı. Sözleşmedeki tazminat detayı ise herkesi şaşırttı. İşte o açıklamalar...

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki anlaşma yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer boşanırken...

2008 yılında dünyaevine giren ünlü manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Emre Altuğ'un, bu evlilikten Uzay ve Kuzey adında iki oğlu dünyaya gelmişti. Ancak birliktelikleri sonsuz olmayan Altuğ ve Şıkel, 7 yıl sonra evliliklerine son vermişti.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki anlaşma yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer boşanırken...

Ancak çift, sanat camiasında her zaman örnek bir aile oldu. Boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, örnek anne-baba olarak gösterilmeye devam ediyor.

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Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki anlaşma yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer boşanırken...

Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisi ile ekranlara geri dönen Emre Altuğ, geçen aylarda Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube programına konuk oldu.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki anlaşma yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer boşanırken...

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Çağla Şıkel ile ilişkisiyle ilgili Armağan Çağlayan'ın "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine Altuğ konuştu.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki anlaşma yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer boşanırken...

"Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani.

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