Çağla Şıkel ile Emre Altuğ arasındaki anlaşma yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer boşanırken...

ESKİ EŞİYLE İLETİŞİMİNİ ANLATTI

Çağla Şıkel ile ilişkisiyle ilgili Armağan Çağlayan'ın "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine Altuğ konuştu.