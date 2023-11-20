Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çağla Şıkel ile Enis Arıkan'ın Dubai pozlarını gören kahkahayı patlattı! "Cennet Mahallesi x Dubai"
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:31

Çağla Şıkel ile Enis Arıkan'ın Dubai pozlarını gören kahkahayı patlattı! "Cennet Mahallesi x Dubai"

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel son olarak yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Dubai pozlarını yayınladı. Birlikte oldukça eğlenen Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de giydikleri kostümler ile pozlarını paylaşmayı es geçmedi. O anları "Cennet Mahallesi x Dubai" notu ile yayınlayan Çağla Şıkel takipçilerini güldürdü. İşte Çağla Şıkel ile Enis Arıkan'ın Dubai pozları...

Çağla Şıkel ile Enis Arıkan’ın Dubai pozlarını gören kahkahayı patlattı! Cennet Mahallesi x Dubai

Birlikte oldukça eğlenen Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de giydikleri kostümler ile pozlarını paylaştı sosyal medya kahkahaya boğuldu.

Çağla Şıkel ile Enis Arıkan’ın Dubai pozlarını gören kahkahayı patlattı! Cennet Mahallesi x Dubai

Çağla Şıkel son olarak yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Dubai pozlarını yayınladı. O anları "Cennet Mahallesi x Dubai" notu ile yayınlayan Çağla Şıkel takipçilerini güldürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çağla Şıkel ile Enis Arıkan’ın Dubai pozlarını gören kahkahayı patlattı! Cennet Mahallesi x Dubai

İşte Çağla Şıkel ile Enis Arıkan'ın Dubai pozları...

Çağla Şıkel ile Enis Arıkan’ın Dubai pozlarını gören kahkahayı patlattı! Cennet Mahallesi x Dubai
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çağla Şıkel ile Enis Arıkan’ın Dubai pozlarını gören kahkahayı patlattı! Cennet Mahallesi x Dubai
SON DAKİKA