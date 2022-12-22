Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:43
Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
09:45
Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!
Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Daha önce bu konudaki sorulara yanıt vermeyen ünlü isim, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Şıkel, bu sefer aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.