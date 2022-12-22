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Haberler Galeri Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:45

Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Daha önce bu konudaki sorulara yanıt vermeyen ünlü isim, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Şıkel, bu sefer aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!

Sunucu ve model Çağla Şıkel'in, şarkıcı Edis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Daha önce bu konudaki sorulara yanıt vermeyen ünlü isim, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Şıkel, bu sefer aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!

Milliyet'in haberine göre; 43 yaşındaki Çağla Şıkel, geçtiğimiz akşam oğulları Kuzey ve Uzay ile Etiler Akmerkez'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşarak kış tatili için alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen model, geçtiğimiz günlerde yaşadığı hastalık hakkında; "Toparladım, bir haftadır iyiyim. Uzay hastaydı, onu iyileştireceğiz diye perişan olduk. O da iyi ben de iyiyim" dedi.

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Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!

Ünlü isim, Tuba Ünsal'ın, "Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle saçmalık olabilir mi? Bir kız yürüyor, poposuna, eline, başına bak, güzel mi değil mi? Bu kız ne yapar? Alt yapısı ne? 2050'lerde kalmayacak bu" açıklamasının sorulması üzerine ise "Bu konuda konuşmak istemiyorum" yanıtını vermekle yetindi.

Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!

"İNANILMAZ HABERLER BUNLAR"

Muhabirlerin, "Adınız bir süredir Edis ile anılıyor. Hatta size evlenme teklifi ettiğine dair iddialarda çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu bu sefer yanıtsız bırakmayan Şıkel, şu ifadeleri kullandı: Yok, arkadaşım. İnanılmaz haberler bunlar. Gerçekten de inanıyorlar buna. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik yani. Kendisi ile arkadaşız.

Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!

MEĞER AŞK BOMBASINDAN DA ÖTEYMİŞ!

Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla merak uyandırıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, ikili hakkında yeni bir gelişmeden bahsetmişti…

Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda, el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum.

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