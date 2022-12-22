Çağla Şıkel şarkıcı Edis’ten evlilik teklifi aldı mı? Edis sorularından kaçamayan Çağla bakın ne yanıt verdi!

"İNANILMAZ HABERLER BUNLAR"

Muhabirlerin, "Adınız bir süredir Edis ile anılıyor. Hatta size evlenme teklifi ettiğine dair iddialarda çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu bu sefer yanıtsız bırakmayan Şıkel, şu ifadeleri kullandı: Yok, arkadaşım. İnanılmaz haberler bunlar. Gerçekten de inanıyorlar buna. Sesimi çıkartmıyorum çünkü komik yani. Kendisi ile arkadaşız.