Giriş Tarihi: 27.07.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
14:31
Çağla Şıkel tatilden tatile koşuyor! Büyük oğlu Kuzey ile güneşlenirken paylaştı... "Maşallah manken gibi"
Bali tatili biter bitmez soluğu çocuklarının yanında alan güzel manken Çağla Şıkel tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yaz bir yandan çalışırken bir yandan da tatilini dolu dolu geçiren Çağla Şıkel son olarak oğlu Kuzey ile şezlong pozunu paylaştı. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey'e de "Maşallah manken gibi" yorumları yağdı...