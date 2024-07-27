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Haberler Galeri Çağla Şıkel tatilden tatile koşuyor! Büyük oğlu Kuzey ile güneşlenirken paylaştı... "Maşallah manken gibi"
Giriş Tarihi: 27.07.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:31

Çağla Şıkel tatilden tatile koşuyor! Büyük oğlu Kuzey ile güneşlenirken paylaştı... "Maşallah manken gibi"

Bali tatili biter bitmez soluğu çocuklarının yanında alan güzel manken Çağla Şıkel tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yaz bir yandan çalışırken bir yandan da tatilini dolu dolu geçiren Çağla Şıkel son olarak oğlu Kuzey ile şezlong pozunu paylaştı. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey'e de "Maşallah manken gibi" yorumları yağdı...

Çağla Şıkel tatilden tatile koşuyor! Büyük oğlu Kuzey ile güneşlenirken paylaştı... Maşallah manken gibi

Bir süre önce Bali'de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları hayranlarından büyük ilgi gördü. Güzel anne bu süreçte eşsiz deneyimler yaşasa da aklı da çocuklarındaydı...

Çağla Şıkel tatilden tatile koşuyor! Büyük oğlu Kuzey ile güneşlenirken paylaştı... Maşallah manken gibi

Sayılı gün geçti Çağla Şıkel'in Bali tatili de bitti...

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Çağla Şıkel tatilden tatile koşuyor! Büyük oğlu Kuzey ile güneşlenirken paylaştı... Maşallah manken gibi

Son olarak muhteşem doğa olaylarına şahit olan ve şelalede ıslanan Çağla Şıkel, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Çağla Şıkel tatilden tatile koşuyor! Büyük oğlu Kuzey ile güneşlenirken paylaştı... Maşallah manken gibi

Çağla Şıkel'in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video

Çağla Şıkel tatilden tatile koşuyor! Büyük oğlu Kuzey ile güneşlenirken paylaştı... Maşallah manken gibi

Bali tatili biter bitmez soluğu çocuklarının yanında alan güzel manken Çağla Şıkel tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yaz bir yandan çalışırken bir yandan da tatilini dolu dolu geçiren Çağla Şıkel son olarak oğlu Kuzey ile şezlong pozunu paylaştı. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey'e de "Maşallah manken gibi" yorumları yağdı...

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