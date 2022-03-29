Çağla Şıkel yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Özel havuzlu taş eve dudak uçuklatan rakam...

Giriş Tarihi: 29.03.2022 16:48
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
16:57
Ekranların ve podyumların aranan ismi Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Çağla Şıkel, her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl fit halleriyle sahilleri sallayan ünlü manken, geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yıl da 'Alaçatı' dedi. İddialara göre Şıkel, özel havuzlu bir taş evini sezonluk kiralamak için kesenin ağzını açtı! İşte Çağla Şıkel'in yaz tatili için harcadığı dudak uçuklatan rakam...