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Haberler Galeri Ünlü manken Çağla Şıkel yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Özel havuzlu taş eve dudak uçuklatan rakam...
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:32

Ünlü manken Çağla Şıkel yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Özel havuzlu taş eve dudak uçuklatan rakam...

Ekranların ve podyumların aranan ismi Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Çağla Şıkel, her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl fit halleriyle sahilleri sallayan ünlü manken, geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yıl da 'Alaçatı' dedi. İddialara göre Şıkel, özel havuzlu bir taş evini sezonluk kiralamak için kesenin ağzını açtı! İşte Çağla Şıkel'in yaz tatili için harcadığı dudak uçuklatan rakam...

Ünlü manken Çağla Şıkel yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Özel havuzlu taş eve dudak uçuklatan rakam...

Yıllardır Bodrum'da tatil yaptığı için adı 'Bodrum muhtarı'na çıkan Çağla Şıkel, geçtiğimiz yaz Alaçatı'yı tercih etmişti.

Ünlü manken Çağla Şıkel yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Özel havuzlu taş eve dudak uçuklatan rakam...

Ünlü model, bu seneki seçimini de yine Çeşme'den yana yaptı.

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Ünlü manken Çağla Şıkel yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Özel havuzlu taş eve dudak uçuklatan rakam...

Oğullarıyla daha rahat edebilmek için özel havuzlu bir villa tercih eden Çağla Şıkel, konuşulanlara göre tercihini Alaçatı'ya özgü olan taş evlerden birinden yana yaptı.

Ünlü manken Çağla Şıkel yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Özel havuzlu taş eve dudak uçuklatan rakam...

Takvim'in haberine göre; 43 yaşındaki güzel model, bin bir pazarlıkla normalde sezonda 900 bin TL olan villanın kirasını nakit olarak 675 bin TL'ye düşürdü.

Ünlü manken Çağla Şıkel yaz tatili için kesenin ağzını açtı! Özel havuzlu taş eve dudak uçuklatan rakam...

Şıkel'in burayı tercih etmesinde oğullarının babası Emre Altuğ'un da tüm yazı Alaçatı'daki evinde geçirmesi etkili...

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