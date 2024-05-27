Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:11
Çağla Şıkel'in çocuklarının babası Emre Altuğ kaslı vücuduyla şov yaptı! Şarkıcı Emre Altuğ'un yaşına kimse inanamadı!
Büyük bir aşkla evlenen Emre Altuğ ile Çağla Şıkel 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan eski çift o tarihten itibaren çok iyi dost ve anne-baba olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırtmıştı. Birlikteliğini itiraf eden Emre Altuğ'dan son olarak hayranlarının karşısına damat olarak çıkmış ve heyecan yaratmıştı. Klibi için yeniden evlenen Emre Altuğ'un sosyal medya pozları büyük ilgi görüyor. Emre Altuğ'un kaslı vücudu ağızları açık bıraktı. Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un yaşını duyanlar inanmakta zorlandı. Bakın gençlere taş çıkaran vücudu ile şov yapan Emre Altuğ kaç yaşında... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...